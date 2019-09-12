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Espreso.tvОбществоЗеленский настаивает на встрече "нормандской четверки" в сентябре

Зеленский настаивает на встрече "нормандской четверки" в сентябре

Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате состоится в сентябре 2019 года

Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве, передает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что первым шагом стало возвращение в Украину военнопленных и политзаключенных.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал он.

 

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