Виталий Портников: Путин шантажирует Зеленского

3 сентября, 2019, 13:54

Портников Виталий

Министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко говорит об определенном успехе встречи советников лидеров стран "нормандского формата". Очевидно, что главе украинского внешнеполитического ведомства известно то, чего не знают наблюдатели

Однако суть консультаций - договариваться не о дате, а об условиях, на которых может состояться встреча лидеров, говорит не столько об успехе встречи, сколько о победе Владимира Путина и его советника Владислава Суркова.

Давайте просто вспомним, как обсуждалась возможность проведения саммита "нормандской четверки" до этой встречи советников. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на необходимости скорейшего проведения совещания на высшем уровне. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности проведения саммита уже в сентябре в его стране, эту позицию в целом поддерживала канцлер Ангела Меркель. А в Кремле говорили, что встреча может пройти только в том случае, если она завершится конкретными договоренностями. Эта позиция не просто возобладала, она усилилась. Теперь для проведения саммита нужно не просто согласовать некие договоренности, но и выполнить конкретные условия, в том числе по имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", с которой Украина до последнего времени решительно не соглашалась. Но даже если представить себе, что условия будут выполняться, хотя бы частично, это займёт длительное время и ни о каком проведении саммита говорить уже не придётся. Проще говоря, Зеленский остался без встречи с Путиным.

Российский президент шантажирует украинского коллегу примерно также, как в середине 90-х его предшественник Борис Ельцин шантажировал Леонида Кучму. Ельцин знал, что Кучме, который пришёл к власти под пророссийскими лозунгами, просто необходим визит российского лидера в Киев и подписание так называемого "большого договора". И добился подписания соглашения по Черноморскому флоту, превратившего этот самый флот в подобие оккупационного контингента и предопределившее аннексию Крыма.

Вот также и Путин, который знает, что Зеленский обещает завершить войну и считает "нормандский саммит" шагом на пути к этому, может рассчитывать добиться от украинского коллеги принятия решений, которые будут в российских, а не в украинских интересах. Ничего нового в таком подходе нет. Как нет ничего нового и в том, что Зеленский, который сейчас находится на пике своей популярности у переменчивых украинцев, должен спешить с исполнением обещаний и находится в политическом цейтноте.

А Путин может и подождать.