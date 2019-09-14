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Espreso.tvОбщество"РФ расставляет ловушки". Елисеев призвал Зеленского не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

"РФ расставляет ловушки". Елисеев призвал Зеленского не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

Обсуждение "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе является ловушкой для президента Владимира Зеленского

Об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает Еспресо.TV .

"Как эк-современник нормандских переговоров на уровне дипсоветников объясняю: согласно принципу" ничего не согласовано, пока все не согласовано "Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки ", - говорится в его заметке.

Справка

"Формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

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