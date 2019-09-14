"РФ расставляет ловушки". Елисеев призвал Зеленского не соглашаться на "формулу Штайнмайера"
Об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает Еспресо.TV .
"Как эк-современник нормандских переговоров на уровне дипсоветников объясняю: согласно принципу" ничего не согласовано, пока все не согласовано "Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки ", - говорится в его заметке.
Как экс-участник норманд переговоров на уровне дипрадникив разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки.- Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 сентября 2019 г.
Справка
"Формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.
Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
Читайте также
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея