"РФ расставляет ловушки". Елисеев призвал Зеленского не соглашаться на "формулу Штайнмайера"

14 сентября, 2019, 08:57

Обсуждение "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе является ловушкой для президента Владимира Зеленского

Об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает Еспресо.TV .

"Как эк-современник нормандских переговоров на уровне дипсоветников объясняю: согласно принципу" ничего не согласовано, пока все не согласовано "Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки ", - говорится в его заметке.

Как экс-участник норманд переговоров на уровне дипрадникив разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки. - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 сентября 2019 г.

Справка

"Формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".