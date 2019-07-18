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Espreso.tvОбщество"Оригинал слышал только один человек": Бессмертный рассказал особенности "формулы Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе

"Оригинал слышал только один человек": Бессмертный рассказал особенности "формулы Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе

Оригинал "формулы Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе слышал только один человек, все остальное - интерпретации

Об этом сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.

"Вчера в группе пытались обсудить подходы, как начать конструктивный диалог. И, в основном, скрестили шпаги вокруг "формулы Штайнмайера". Для Минского процесса является испытанием то, что оригинал этой формулы слышал только один человек - который стоит перед вами. А все остальное - это интерпретация формулы ", - заявил он.

"Я сказал, что мы не против творческого развития и поиска решения, потому что там есть момент, когда вступает в действие Закон "Об особенностях местного самоуправления" - временно, на долгий период и т.д. Поэтому мы вчера продискутировали этот вопрос" - продолжил бессмертен.

"С моей точки зрения по всему блоку политических вопросов можно будет двигаться тогда, когда мы увидим серьезные сдвиги в вопросах а) безопасности; б) социальных, гуманитарных, экономических. Наша позиция такова: все, что делается в Минском процессе, должно делаться на встречных курсах. То есть, если динамика движения будет положительная, мы будем предлагать. А предлагать - есть что ", - резюмировал дипломат.

 

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