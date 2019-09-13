РФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"Мы считаем необходимым в канун саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую" формулу Штайнмайера ", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно - после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ ", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ также предположил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в октябре.
"Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны", - добавил Ушаков.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на встрече "нормандской четверки" в сентябре.
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