РФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече

13 сентября, 2019, 17:49

Во время встречи "нормандской четверки" Россия потребует письменно зафиксировать так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы считаем необходимым в канун саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую" формулу Штайнмайера ", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно - после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ ", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также предположил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в октябре.

"Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны", - добавил Ушаков.