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Espreso.tvОбществоРФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече

РФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече

Во время встречи "нормандской четверки" Россия потребует письменно зафиксировать так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы считаем необходимым в канун саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы так называемую" формулу Штайнмайера ", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянно - после выборов, после итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ ", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также предположил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в октябре.

"Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны", - добавил Ушаков.

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