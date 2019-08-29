"Х*й им в **опу": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий переписывался насчет главы Минздрава

29 августа, 2019, 15:56

Народный депутат от "Слуги народа" и одновременно основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ІХ созыва переписывался по кандидатам на должность министра здравоохранения

Об этом передает Цензор.Нет

"Моq человек Зоряна Черненко", - написал Радуцкий.

"А то все п*здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х*й им в **пу!!!" - отреагировал Радуцкий.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщили, что главой Минздрава может стать Зоряна Черненко.

Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Эксперт в "реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.