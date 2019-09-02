Министр по делам ветеранов: решение об объединении с МинТОТ было для меня неожиданным

2 сентября, 2019, 13:34

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда отметила, что сейчас через объединение министерств решают, будут ли распределять функции или переформатировать министерство

Об этом Оксана Коляда отметила в ответ на вопрос журналиста об объединении министерства оккупированных территорий и министерства по делам ветеранов, передает Еспресо.TV .

"Такое решение было принято премьер-министром. Я писала уже в соцсетях, что оно было для меня неожиданным, потому что меня делегировали исключительно на должность министра по делам ветеранов сами ветераны, ветеранская общественность. Это для меня огромная ответственность", - заявила министр.

Она также отметила, что вчера представители ее министерства и представители Движения ветеранов имели отдельную встречу с премьер-министром.

"Мы проговорили все проблемные вопросы этих целевых аудиторий, которые различны. И политики должны быть сформированы различно. Сейчас ищем решение: то ли распределения функций, то ли переформатирование министерства", - поделилась Оксана Коляда.

Она добавила, что сейчас ведутся консультации между Минфином, Минюстом, Кабмином и Министерством по делам ветеранов.