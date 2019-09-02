"Чтобы избежать конфликтов" Новый министр Оржель объяснил, почему объединили Минэкологии и энергетики

2 сентября, 2019, 11:31

В новом объединенном министерстве вопросы экологии не отойдут на задний план

Об этом новый министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил во время брифинга, передает Главком .

Новое правительство решило объединить Министерство экологии и природных ресурсов Министерства энергетики и угольной промышленности во избежание конфликта между ведомствами, в частности для того, чтобы обеспечивать политику в энергетической сфере так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.

"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая те мировые тенденции, сложившиеся в мире, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств. И должны обеспечить формирование политики максимально комплексно ", - пояснил Оржель.

По словам министра, в новом объединенном министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план.

В то же время главными приоритетами работы нового министерства он назвал внедрения энергоэффективных мероприятий, уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанциями.