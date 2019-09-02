"Чтобы избежать конфликтов" Новый министр Оржель объяснил, почему объединили Минэкологии и энергетики
Об этом новый министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил во время брифинга, передает Главком .
Новое правительство решило объединить Министерство экологии и природных ресурсов Министерства энергетики и угольной промышленности во избежание конфликта между ведомствами, в частности для того, чтобы обеспечивать политику в энергетической сфере так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.
"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая те мировые тенденции, сложившиеся в мире, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств. И должны обеспечить формирование политики максимально комплексно ", - пояснил Оржель.
По словам министра, в новом объединенном министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план.
В то же время главными приоритетами работы нового министерства он назвал внедрения энергоэффективных мероприятий, уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанциями.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень