Мамахохотала. Как Андрей Богдан в "отставку" ходил

2 августа, 2019, 11:25

Сергей Руденко

Вечером 1 августа ведущие СМИ со ссылкой на надежные источники в Офисе президента Украины сообщили об отставке Андрея Богдана. Впрочем, информация оказалась фейковой, как и растиражированное медиа "заявление" о сложении полномочий руководителем канцелярии главы государства

Появление сообщения о возможной отставке Андрея Богдана легло на благодатную почву. Последнюю неделю глава Офиса президента публично конфликтовал с Виталием Кличко. До этого - позволял себе довольно противоречивые комментарии по поводу русского языка как регионального на Донбассе. Ранее - откровенно игнорировал закон о люстрации в отношении собственной персоны, переименовав Администрацию в Офис президента. А еще многочисленные селфи с президентом Зеленским, которые должны продемонстрировать особый статус Богдана в команде Зе. Он был и остался серьезным раздражителем для внешнего мира. Поэтому абсолютно понятной и быстрой была реакция политиков, журналистов и пользователей соцсетей в отношении уведомления о якобы отставке главы ОПУ.

В течение двух часов после обнародования информации об отставке Богдана президентская канцелярия никак не комментировала. Запущенная экс-адвокатом Коломойского шутка с заявлением о своем увольнении стала неожиданной и для членов команды Зеленского. Комментировать было нечего. Так как точно никто из них не понимал - правда это или нет. Однако уже потом на своей странице в Facebook Андрей Богдан выложил фото с Кличко и нецензурной надписью. И ни слова - о своей отставке.

Конечно, можно бесконечно говорить о том, как медиа в очередной раз стали жертвой фейковой информации, о доверчивости журналистов и их некомпетентности. Очевидно, судьба их вины в разгоне этой "отставки" лежит на них. Но речь сейчас не о них. Потому что пресса стала лишь инструментом для розыгрыша тем, кто устроил эту псевдоотставку. Отсутствие быстрой и понятной реакции от Офиса президента на эту информационную провокацию свидетельствует только об одном: эта "утка" вылетела с улицы Банковой. Она свою работу выполнила. Медиа в очередной раз должны признать: их использовали. И этого, наверное, трудно было избежать: представьте себе, если бы настоящую отставку Богдана журналисты пропупустили.

Очевидно, что после двух избирательных кампаний Зе-команда находятся в эйфории. Через месяц у них окажется в руках все: Офис президента, Рада, правительство, центральные органы, etc. Власть дурманит голову. Но это не значит, что все в стране отныне надо превращать в "Мамахохотала" или "Вечерний квартал". Особенно то, что касается кадровых назначений и увольнений. Потому что то, над чем могут посмеяться украинцы, серьезно воспринимают иностранцы.

P.S. 2 августа, находясь в Ивано-Франковске президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава его Офиса написал заявление об увольнении. "Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - заявил Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что на сегодняшний день не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.