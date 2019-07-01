Богдан предлагает "разрешить Донецку и Луганску разговаривать на русском"
Об этом Богдан сказал в интервью "РБК-Украина" ,
"Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос -" да / нет ". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", - сказал Богдан.
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"Не думаю, что она решает этот вопрос. Она углубляет конфликт. В данном случае я - против", - сказал Богдан.
По мнению Богана, приемлемым является закон о региональных языках вроде отмененного скандального закона Кивалова-Колесниченко.
"Региональные языки - наверное (решают вопрос - ред.). Лично мое мнение: я бы позволил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - российский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал Богдан.
Глава офиса АП также назвал единственный государственный язык "навязыванием мнения какой-то части Украины".
"Давайте заставим всех говорить на украинском? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы, или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?" - сказал Богдан.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Первый помощник президента Владимира Зеленского Борис Шефир назвал Владимира Путина "умным человеком, с которым можно договориться" и заявил о необходимости отмены закона об украинском языке как государственном и просмотра языковых квот на радио и телевидении.
- Зеленский пообещал проанализировать языковой закон и "реагировать в соответствии с полномочиями".
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