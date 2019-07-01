Богдан предлагает "разрешить Донецку и Луганску разговаривать на русском"

1 июля, 2019, 10:05

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан допустил проведение в Украине референдума по предоставлению русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях

Об этом Богдан сказал в интервью "РБК-Украина" ,

"Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос -" да / нет ". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", - сказал Богдан.

Читайте также. Штраф за отказ обслуживать на украинском. Что может изменить закон о языке

При этом глава ОПГ раскритиковал возможность предоставления русскому языку статуса второго государственного.

"Не думаю, что она решает этот вопрос. Она углубляет конфликт. В данном случае я - против", - сказал Богдан.

По мнению Богана, приемлемым является закон о региональных языках вроде отмененного скандального закона Кивалова-Колесниченко.

"Региональные языки - наверное (решают вопрос - ред.). Лично мое мнение: я бы позволил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - российский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал Богдан.

Глава офиса АП также назвал единственный государственный язык "навязыванием мнения какой-то части Украины".

"Давайте заставим всех говорить на украинском? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы, или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?" - сказал Богдан.