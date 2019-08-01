Богдан подал заявление об отставке, - СМИ

1 августа, 2019, 20:11

Об этом сообщил агентству " Интерфакс-Украина " источник в ОП.

"Заявление подано президенту в четверг", - сказал собеседник агентства.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой администрации президента Украины (теперь - Офис президента).