Венгерская атака против Украины захлебнулась

31 мая, 2018, 16:25

Максим Викулов

Заставит ли международное давление Будапешт вести конструктивный диалог с Киевом

Очередная атака официального Будапешта против нашей страны и попытки привлечь к ней США и НАТО, очевидно, не нашла понимания ни в Вашингтоне, ни Брюсселе. Результатом этого стало неожиданное решение Венгрии разблокировать "языковые" переговоры с Киевом.

До недавнего времени в отечественном дипломатическом и экспертной среде было распространено мнение, что агрессивные атаки венгерских властей против Украины относительно "языковой" статьи закона "Об образовании", упорное нежелание идти на диалог с правительством Украины; срыв консультаций между Минобразования Украины и представителями венгерской общины Закарпатья; монолог на языке ультиматумов и откровенный шантаж с неоднократным блокированием проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО во многом вызваны предвыборной кампанией в соседней стране. Мол, бессменному премьер-министру Виктору Орбану и его партии было критически важно продемонстрировать заботу о закарпатских венграх и неуступчивость в отношении Киева для улучшения своих электоральных позиций. Такая диспозиция давала надежду на то, что после завершения выборов риторика Будапешта несколько смягчится, а сам Орбан займет более конструктивную позицию.

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К сожалению, таким надеждам не суждено было сбыться. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто – главный проводник антиукраинской политики в команде Виктора Орбана – сохранил свою должность в новом-старом правительстве. А 18 мая, на первом заседании формально нового Кабинета, единственным вопросом (кроме протокольных формальностей и распределения полномочий между министрами) было... усиление давления на Украину. При чем – на этот раз Орбан и Ко решили не ограничиваться блокирующими мерами, а инициировать сворачивание уже существующего сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Очередная атака Будапешта

На заседании был одобрен и направлен в Брюссель пространный документ, озаглавленный "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины". Как удалось узнать изданию "Европейская правда", в документе венгерские чиновники пытаются представить Украину как классическое failed state.

"Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - утверждается в "Меморандуме". Красной нитью через весь документ проходит мысль, будто Украина не в состоянии проводить реформы, становится все более уязвимой для внутреннего и внешнего воздействия и вообще – "несет вызов безопасности своих соседей, включая Венгрию".

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Перечислив свои "аргументы", у Орбана делают вывод: с таким государством Альянсу не стоит продолжать взаимодействие на уже сложившемся уровне. "Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должно адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", - заключает Будапешт.

Реакция мирового сообщества

Впрочем, в самом Альянсе дали понять – оценок и, тем более, выводов венгерских властей в отношении Украины там не разделяют. Наоборот, брюссельские чиновники видят определенный прогресс нашей страны в реформировании секторов обороны и безопасности, образования и здравоохранения. И, конечно же, никто и не думает отказываться от поддержки Украины или сворачивать существующие программы сотрудничества – тем более, под давлением полуавторитарного лидера, который постоянно воюет с гражданским обществом в самой Венгрии и подвергает перманентной критике западные ценности и международные институты.

Более того – последняя атака орбановской Венгрии против нашей страны наконец заставила обратить внимание на ситуацию мировое сообщество, которое ранее предпочитало не вмешиваться (по крайней мере, публично) в спор Киева и Будапешта и игнорировать злоупотребление Венгрией правом вето в Североатлантическом альянсе. Так, 26 мая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве представители Литвы и Канады раскритиковали поведение официального Будапешта относительно Украины.

"Одна из стран Вышеградской группы пытается использовать НАТО, как инструмент для блокировки встречи НАТО–Украина. Это недопустимо, и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент решения проблем между Украиной и Венгрией",- заявила делегат от Литвы.

"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит очень проблематично и странно с политической точки зрения",- констатировал делегат ПА НАТО от Канады.

Об ожидании скорейшего разрешения спора на полях ассамблеи заявил и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. А сама Ассамблея в своей итоговой декларации призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в Альянс.

Дальше – больше. По поводу украино-венгерского противостояния высказался глава польского МИД Яцек Чапутович, который предложил обратиться к авторитетной третьей стороне – например, к генеральному секретарю НАТО. Такая позиция официальной Варшавы тем более ценна, что Польша и Венгрия имеют очень прочные связи и постоянно поддерживают друг друга в конфликтных вопросах со странами "Старой Европы", а во время инаугурационной речи в венгерском парламенте Виктор Орбан отметил "определяющую роль Польши в центральной и восточной Европе.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал украинско-венгерский конфликт "спором в кругу семьи" и предложил привлечь к переговорам Генсека НАТО

Но решающую роль сыграло даже не это. В конфликт Киева и Будапешта в конце концов решил вмешаться Вашингтон, который уже намекал, – правда, в очень мягкой форме, – на необходимость прекращения венгерских блокировок Украины в НАТО.

24 мая венгерскую столицу посетил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам европейской и евразийской политики Уэсс Митчелл. Согласно сообщению венгерского МИД, речь шла именно о пресловутом языковом споре Венгрии и Украины. При этом, конечно же, Петер Сийярто попытался донести до представителя Госдепа свой порядок дня. "Венгрия хотела бы, чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в условиях мира и правовой безопасности, и чтобы Украина прекратила нарушение своих международных и двусторонних обязательств", - заявил он заокеанскому гостю.

После встречи Митчелла и Сиярто риторика Будапешта в отношении Украины существенно изменилась

Сам Митчелл не стал комментировать встречу. Однако сразу же после ее окончания Сийярто заявил о намерении встретиться с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Сама встреча состоялась уже во вторник, 29 мая в Нью-Йорке и была более продуктивной, чем все предыдущие переговоры вместе взятые.

Дипломатический прорыв или тактические маневры?

Во-первых, Будапешт отказался от ультимативной позиции о том, что переговоры возможны лишь при условии отмены языковой статьи закона об образовании. Стороны договорились о начале консультаций по проблемным вопросам, начало которых запланировано на 5 июня. После чего должна состояться новая встреча министров иностранных дел двух стран - с участием министров образования Лилии Гриневич и Миклоша Кашлера - и представителей венгерской общины. Они все должны войти в состав межправительственной рабочей группы, о создании которой договорились Климкин и Сийярто.

А уже на следующий день к "разруливанию" ситуации подключился лично государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Во время встречи глава Госдепа объяснил Петеру Сийярто важность поддержки взаимодействия Украины с НАТО на фоне российской агрессии и попросил оказать содействие украинско-натовскому сотрудничеству.

"Секретарь отметил срочную необходимость помочь Украине в связи с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки сотрудничества Украины с НАТО и необходимости противодействия российскому злонамеренному влиянию в Центральной Европе", - заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт.

Результаты не заставили долго себя ждать. Главный дипломат Венгрии практически мгновенно не только поблагодарил США за активность в решении "языковой проблемы" (по его словам, без поддержки Соединенных Штатов было бы невозможно образовать межправительственную рабочую группу Украины и Венгрии), но и впервые в жизни... похвалил шаги украинского правительства, направленные на решение спора.

"На повестке дня украинского парламента уже есть инициатива об отсрочке закона об образовании до 2023 года, а вывод из его действия частных школ продвигает применение этого закона вперед", - отметил он.

Синхронное вмешательство нескольких стран – прежде всего, Соединенных Штатов и авторитетной для официального Будапешта Польши – позволило за считанные дни изменить венгерский курс в отношении Украины если не на 180 градусов, то все же весьма существенно. Однако для чрезмерного оптимизма пока нет оснований. По крайней мере, никто из венгерских чиновников до сих пор не заявил о возможности разблокирования заседания Комиссии Украина-НАТО. В то же время, резко уменьшилась, если не упала до нуля, возможность блокировки проведения саммита Украина-НАТО 9 июля этого года.

Первые же реальные выводы относительно того, насколько серьезными являются намерения Будапешта нормализовать ситуацию, можно будет делать после консультаций 5 июня. Тогда и будет видно, настроена ли команда Виктора Орбана на настоящий компромисс, или нас вновь ожидает возвращение к языку ультиматумов.