НАТО должно поддержать надежду Украины на вступление, - Парламентская ассамблея Альянса
Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает пресс-центр ведомства.
Отмечается, что парламентарии стран НАТО призвали лидеров Альянса продемонстрировать единство на саммите в июле и показать, что организация будет эффективной перед такими угрозами безопасности, как Россия и терроризм.
Таким образом Североатлантический союз должен осуществить "уникальный и ценный вклад" в решение сложных проблем безопасности, ведь "нападение на одного союзника остается нападением на всех".
"В заявлении также содержится призыв к лидерам НАТО дать Боснии и Герцеговине план реформ для ее подготовки к членству в Альянсе, а также поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - подчеркнули в ведомстве.
- Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
- Однако поздно вечером того дня официальный сайт альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
- Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
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