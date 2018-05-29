НАТО должно поддержать надежду Украины на вступление, - Парламентская ассамблея Альянса

29 мая, 2018, 08:11

В Парламентской ассамблее НАТО считают, что надежду Грузии и Украины на вступление в организацию стоит поддержать

Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что парламентарии стран НАТО призвали лидеров Альянса продемонстрировать единство на саммите в июле и показать, что организация будет эффективной перед такими угрозами безопасности, как Россия и терроризм.

Таким образом Североатлантический союз должен осуществить "уникальный и ценный вклад" в решение сложных проблем безопасности, ведь "нападение на одного союзника остается нападением на всех".

"В заявлении также содержится призыв к лидерам НАТО дать Боснии и Герцеговине план реформ для ее подготовки к членству в Альянсе, а также поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - подчеркнули в ведомстве.