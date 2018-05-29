 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАТО должно поддержать надежду Украины на вступление, - Парламентская ассамблея Альянса

В Парламентской ассамблее НАТО считают, что надежду Грузии и Украины на вступление в организацию стоит поддержать

Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что парламентарии стран НАТО призвали лидеров Альянса продемонстрировать единство на саммите в июле и показать, что организация будет эффективной перед такими угрозами безопасности, как Россия и терроризм.

Таким образом Североатлантический союз должен осуществить "уникальный и ценный вклад" в решение сложных проблем безопасности, ведь "нападение на одного союзника остается нападением на всех".

"В заявлении также содержится призыв к лидерам НАТО дать Боснии и Герцеговине план реформ для ее подготовки к членству в Альянсе, а также поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", - подчеркнули в ведомстве.

  • Отметим, ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО. До 9 марта 2018 года на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.
  • Однако поздно вечером того дня официальный сайт альянса обновил страницу "расширения", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
  • Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать