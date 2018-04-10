Нелиберальная венгерская демократия. Как Орбан сохранил абсолютную власть

10 апреля, 2018, 10:00

Максим Викулов

Выборы продемонстрировали полную поддержку обществом националистической политики Орбана и безальтернативность самого премьера и его курса в течение ближайших лет

Пока Украина праздновала Пасху, в соседней Венгрии выбирали 199 депутатов национального собрания – парламента страны. Мало кто сомневался, что партия действующего лидера в очередной раз победит и автократ Виктор Орбан останется руководить страной в течение следующих четырех лет.

Однако принципиальный вопрос был в том, сохранит ли правящая "Фидес" вместе с Христианско-демократической народной партией, своим постоянным союзником, абсолютное большинство в 2/3 мандатов. То есть насколько широкой будет поддержка курса Виктора Орбана на построение полуавторитарного режима внутри Евросоюза, конфронтации с Брюсселем и странами Старой Европы, массовых информационных кампаний против оппонентов, коррупции и создание класса приближенных к премьеру олигархов.

Сейчас уже ясно - на парламентских выборах в Венгрии правящая партия премьера Виктора Орбана "Фидес" вновь сохранила конституционное большинство, получив еще больше мандатов.

Венгрия Виктора Орбана

Придя к власти в 2010 году, бывший убежденный либерал и борец против коммунизма Виктор Орбан начал на всех парах строить то, что американский политолог Фарид Закария окрестил "нелиберальной демократией", - политическую систему, при которой руководящая партия, имея мандат народного доверия, не обязана придерживаться принципа разделения властей, обеспечивать права оппозиции и меньшинств и гарантировать деятельность независимых СМИ.

Инструментом Орбана стало раздувание националистических настроений и имперской ностальгии – в частности, бесконечные апелляции к Трианонскому договору 1918 года, в результате которого страна потеряла две трети своих территории.

Важной составляющей государственной политики Виктора Орбана стала довольно агрессивная поддержка зарубежных венгров, вследствие чего Будапешт успел перессориться со всеми соседями, где компактно проживает венгерское меньшинство – в частности, с Сербией, Словакией и Украиной.

Читайте также: Венгерский образовательный шантаж. Заблокирует ли Будапешт украинский прогресс в НАТО

Как минимум, несколько лет длится конфликт орбановской Венгрии с Евросоюзом: сначала Будапешт стал объектом серьезной критики из-за наступления на гражданское общество, ограничения свободы слова, попытки поставить под контроль судебную власть. Впоследствии Будадешт и Брюссель радикально разошлись в вопросах миграционной политики: правительство Виктора Орбана категорически отвергло европейские квоты на расселение искателей лучшей доли из стран Африки и Ближнего Востока, и построил забор с целью дополнительной защиты южных границ Венгрии от желающих его пересечь.

Последнее вызвало сокрушительную критику западноевропейских столиц (хотя чуть позже Германия и Австрия без лишнего шума начали возводить подобные ограждения). В свою очередь, Орбан беспощадно критикует Брюссель за то, что он называет вмешательством во внутренние дела страны и ограничением национального суверенитета, и постоянно призывает к уменьшению роли руководящих органов ЕС.

Правда, евроскептицизм вовсе не мешает Виктору Орбану принимать щедрые дотации от Брюсселя – которые на сегодня формируют около 4% ВВП страны.

Внутри Венгрии и за ее пределами действующее правительство не раз критиковали за коррупцию и кумовство. Хрестоматийный пример – "инфраструктурные проекты" в селе Фельчут, где прошло детство будущего хозяина Венгрии. В селе, в котором живет менее чем 1700 человек, был построен футбольный стадион на 3816 (!) посадочных мест примерно за 12 миллионов евро; а также – старинная железная дорога за 3 миллиона евро.

А совсем недавно разразился коррупционный скандал вокруг зятя Виктора Орбана – Иштвана Тиборца. Его компанию Elios Innovative Ltd подозревают в мошенничестве со средствами ЕС. Дело ведет OLAF (Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством), которое уже рекомендовало Еврокомиссии потребовать от Венгрии возврата 43,7 млн евро.

Нынешние выборы как раз и были призваны дать ответ на вопрос: поддерживает ли венгерское общество такой курс?

Избирательная кампания: под знаком мигрантов и Сороса

С самого начала партия власти выбрала очень агрессивную предвыборную риторику, которая заключалась не в предложении положительных решений, например в области экономики или уменьшении коррупции, а, как и положено у авторитарных лидеров, в поиске врагов.

Врагов у команды Виктора Орбана традиционно оказалось два: мигранты и Джордж Сорос. Во всех провластных СМИ (а в Венгрии власть давно установила почти полную монополию на информацию – крупнейшие газеты и телеканалы находятся в руках лояльных к правительству бизнесменов) граждан 24 часа в сутки пугали ордами пришельцев, которые уже захватили крупнейшие города Западной Европы и только ждут, чтобы сделать то же самое с Будапештом.

В лучших традициях российской пропаганды на ТВ рассказывалось об ужасах, которые уже заполонили соседние страны, которые терпят миграцию: невиданный уровень преступности, эпидемия изнасилований прямо на улицах, распространение болезней. То же самое, убеждали комментаторы, ждет и на Венгрию, если ее не защитит великий и мудрый лидер.

Главным воплощением зла и источником всех бед в очередной раз было назначено известного американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса. Все провластные СМИ переполнены информацией о зловещем "плане Сороса", который якобы состоит в поощрении миграции из мусульманских стран, превращении венгров в меньшинство в собственном государстве, уничтожении национальной и религиозной идентичности.

Плакатами с изображениями американского финансиста, плетущего интриги против всей Венгрии вообще и Виктора Орбана в частности, увешана вся страна. При чем, по словам депутата оппозиционной левоцентристской партии "Együtt" Сюзанны Желени, билборды вполне официально размещают за государственный счет.

Американский филантроп Джордж Сорос - воплощение зла в мифологии Виктора Орбана. Надпись на плакате: "Не позволяй Соросу смеяться последним"

Нечего и говорить, что в работе на Сороса обвиняются и оппозиционные СМИ, и общественные активисты, и абсолютно вся оппозиция.

Более того, Виктор Орбан лично назвал Сороса "главным кукловодом" антиправительственных протестов в Словакии из-за дерзкого убийства журналиста. Проправительственное издание Magyar Idők уделило "вмешательству Сороса" во внутренние дела европейских стран целое расследование.

Читайте также: Политический шторм на Дунае. Как убийство словацкого журналиста всколыхнуло страну

В одном из последних заявлений венгерский премьер прямо заявил, что есть 2000 человек в стране, которые связаны с Соросом, работают над свержением правительства и преобразованием Венгрии в страну мигрантов.

Венгерская оппозиция представлена, прежде всего, с ультраправыми партии "Йоббик", что потихоньку движется из радикальной ниши в центр. "Йоббик" демонстрирует откровенно антицыганские, антисемитские и пророссийские взгляды, ее лидеры восхищаются Владимиром Путиным, а депутаты несколько раз посещали оккупированный Крым.

Что же касается системной оппозиции, то она довольно слабая и разрозненная и не может составить серьезную конкуренцию существующему режиму. Речь идет прежде всего о социалистах (MSZP-P), "Демократической коалиции" (DK) бывшего премьера Ференца Дюрчаня, зеленых (LMP) и левоцентристской партии "Вместе" (Együtt).

Определенная надежда у оппозиции появилась в конце февраля, когда на досрочных выборах мэра небольшого пограничного города Годмезевашаргей, который считался оплотом правящей партии и чуть ли не ее кузницей кадров, неожиданно победил оппозиционер Петер Марки-Зай, которого поддержали все оппозиционные силы. После чего общевенгерские рейтинги "Фидес" обвалились с 57 до 48 процентов.

Оппозиция торжествовала и размышляла о согласовании единых кандидатов во всех округах. Зато правящая партия взяла паузу и задумалась о смене стратегии: целых три дня венгры не слышали новостей о бесчинствах мигрантов и страшного Сороса. Впрочем, в штабе Орбана решили не просто вернуться к предыдущей пропаганде, а усилить ее, сделав тотальной.

Кроме того, оппозиция возлагала определенные надежды на высокую явку избирателей. Ведь все предыдущие победы партии "Фидес" проходили на фоне низкой явки, а процент не определившихся избирателей (около 40%), действительно поражал.

День выборов: триумф Орбана

Явка на выборах действительно была беспрецедентно высокой, но большинство голосов ушли в корзину партии власти. По итогам народного волеизъявления "Фидес" получил 48,51% голосов – на четыре процента больше, чем на прошлых выборах. Ксенофобы из "Йоббика" финишировали вторыми с примерно 20%, третье место (11,8%) заняли социалисты. Также преодолели пятипроцентный барьер "зеленые" и Ференц Дюрчань.

А вот в одномандатных округах преимущество правящей партии была тотальным. Оппоненты Орбана так и не смогли преодолеть собственные разногласия и выставить единых кандидатов, поэтому в каждом округе депутатом становился тот, кто набирал простое большинство (выборы в стране проходят в один тур). В результате – "Фидес" победила во всех округах (!!), кроме Будапешта, получив 91 мандат из 106 (выборы в Венгрии проходят по смешанной системе: 106 депутатов избираются в одномандатных округах, 93 – по партийным спискам). Кстати, 8 апреля партия власти уверенно победила даже в проигранном недавно городе Годмезевашаргей.

​

Партия Виктора Орбана победила почти везде, кроме столицы

В общем итоге политическая сила Виктора Орбана будет иметь в следующем парламенте 133 мандата, то есть – более 2/3, что позволяет делать абсолютно все, что заблагорассудится, включая изменение Конституции (правда, пока такой потребности у Орбана нет). 26 мест получил "Йоббик", 20 – социалисты. 9 депутатов будет иметь бывший глава правительства Дюрчань, который построил кампанию на призывах прекратить государственную помощь зарубежным венграм, 8 - "зеленые". Еще три партии провели в национальное собрание по одному представителю.

Распределение мест в новом парламенте

Ход избирательной кампании в Венгрии и ее результаты продемонстрировали несколько важных моментов.

Во-первых, в условиях тотального доминирования партии власти в медиапространстве политические технологии, направленные на создание образа врага, эффективны, какими бы смешными не казались аргументы.

Во-вторых, коррупционные и другие скандалы никак не стали на пути победоносного переизбрания партии Орбана – очевидно, Джордж Сорос и его зловещий "план" показались венгерским избирателям значительно страшнее.

В-третьих, либеральная и левая оппозиция в Венгрии слабая, измельчавшая и не пользуется народной поддержкой. Зато в политическом дискурсе полностью доминирует правая идея – в общем праве, антимигрантские и евроскептические партии заручились поддержкой около 70% избирателей.

Сейчас партии Орбана нет альтернативы, но, если кто-то сможет бросить ей вызов в среднесрочной перспективе – то это, скорее всего, будут еще более националистические политические силы вроде "Йоббика".

Уверенная победа политического лидера, который бросил вызов Евросоюзу и господствующим в объединенной Европе ценностям.ю может вдохновить евроскептиков в других странах – как Восточной, так и Западной Европы. В частности, Виктора Орбана уже поздравили с победой многочисленные правые популисты: подружка Владимира Путина Марин Ле Пен, нидерландский ксенофоб Герт Вилдерс и несколько деятелей ультраправой "Альтернативы для Германии".

Положительно высказались о результатах венгерских выборов и в Польше. Впрочем, Варшава и Будапешт исторически почти всегда поддерживали друг друга. Кроме того, существует значительный риск того, что отработанные на берегах Дуная грязные и манипулятивные избирательные технологии, которые доказали свою высокую эффективность, будут применяться и в других странах региона.

Кроме де-факто абсолютной и ничем не ограниченной власти, Виктор Орбан получил полный мандат народного доверия, одобрения своей текущей политики и карт-бланш на любые действия. И, наверное, главный вопрос – как распорядится Орбан такой поддержкой, учитывая, что он уже давно достиг всех политических целей внутри страны.

Что же касается украинско-венгерских отношений – то мы теперь твердо должны исходить из того, что политический режим Виктора Орбана утвердился в Будапеште всерьез и надолго. И, так или иначе, нам придется иметь дело именно с нынешней командой.