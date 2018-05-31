Помпео призвал Венгрию поддержать Украину относительно НАТО и российской агрессии

31 мая, 2018, 09:33

Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в Вашингтоне, во время чего они обсудили и Украину

Об этом сообщает пресс-центр американского Государственного департамента.

Отмечается, что собеседники обсудили отрасли, представляющие взаимный интерес и возможности стран по расширению сотрудничества. Во время этого Помпео отметил важность поддержки активного гражданского общества.

"Секретарь также отметил острую необходимость помочь Украине в борьбе с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО, а также необходимость борьбы с негативным российским влиянием в Центральной Европе", - говорится в сообщении.

Чиновники также согласились с тем, что Европа должна диверсифицировать свои источники энергии и обсудили увеличение инвестиций США в Венгрию.