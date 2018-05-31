Помпео призвал Венгрию поддержать Украину относительно НАТО и российской агрессии
Об этом сообщает пресс-центр американского Государственного департамента.
Отмечается, что собеседники обсудили отрасли, представляющие взаимный интерес и возможности стран по расширению сотрудничества. Во время этого Помпео отметил важность поддержки активного гражданского общества.
"Секретарь также отметил острую необходимость помочь Украине в борьбе с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО, а также необходимость борьбы с негативным российским влиянием в Центральной Европе", - говорится в сообщении.
Чиновники также согласились с тем, что Европа должна диверсифицировать свои источники энергии и обсудили увеличение инвестиций США в Венгрию.
- После своего назначения новое венгерское правительство Виктора Орбана приняло два меморандума - на поддержку венгров Закарпатья и относительно блокирования программ поддержки Украины под эгидой НАТО. Как и ранее, в Будапеште недовольны новым украинским законом об образовании, который предусматривает переход всех украинских школ на преимущественно украинский язык обучения.
- 25 мая второй меморандум официально направлен руководству Альянса.
- В то же время в Североатлантическом альянсе (НАТО) не планируют прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии пересмотреть программы поддержки.
- 29 мая Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение заключении Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" закона "Об образовании".
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