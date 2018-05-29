Венгрия предлагает Украине обсудить образовательный закон в совместной рабочей группе
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, заявление которого опубликовано на сайте венгерского правительства.
"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины", - сказал он в Нью-Йорке.
По словам Сиярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.
"Наша цель - дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", - заявил министр.
Сиярто отметил, что в рабочую группу должны входить руководители министерств иностранных дел и образования, а также представители венгерского меньшинства в Украине.
- После своего назначения новый венгерское правительство Виктора Орбана принял два меморандума - в поддержку венгров Закарпатья и относительно блокирования программ поддержки Украины под эгидой НАТО. Как и ранее, в Будапеште недовольны новым украинским законом об образовании, который предусматривает переход всех украинских школ на преимущественно украинский язык обучения.
- 25 мая второй меморандум официально направлен руководству Альянса.
- В то же время в Североатлантическом альянсе (НАТО) не планируют прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии пересмотреть программы поддержки.
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