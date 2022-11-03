Запорожская АЭС снова полностью обесточена из-за ударов россиян
Вчера, 2 ноября, войска РФ повредили две последние высоковольтные линии связи АЭС, соединявшие ее с украинской энергосистемой
Об обстрелах АЭС сообщил Энергоатом в телеграмме.
Отмечается, что в 23:04 2 ноября станция перешла в режим полного обесточивания, запустились все 20 дизель-генераторов.
"В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, которые переводятся в холодное состояние", - утверждают в Энергоатоме.
Примечательно, что горючего для полноценной работы станции осталось на 15 суток.
"Начался обратный отсчет времени", – говорят в Энергоатоме.
Из-за оккупации и вмешательства представителей Росатома в работу ЗАЭС, возможности украинской стороны по поддержанию станции в режиме безопасности значительно ограничены.
"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!" - отметили в компании.
- Ранее в Генштабе заявили, что после отступления из ЗАЭС оккупанты могут спровоцировать теракт.
- Войска РФ устроили на Запорожской электростанции экологическую катастрофу, а также принуждают работников подписать контракты с Росатомом.
- Убытки от оккупации Запорожской электростанции захватчиками уже составляют 28 млрд грн.
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