Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу: Погибнуть может около тысячи тонн рыбы
Российские оккупационные войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу
Об этом сообщает прессслужба Энергоатома .
"В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду", - говорится в сообщении.
Энергоатом отметил, что раньше, когда температура зимой не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Если же температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, "на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы".
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15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС. Однако Россия не намерена этого делать. Более того российское командование провело ротацию подразделений, контролирующих ЗАЭС.
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Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.
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