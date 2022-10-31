Об этом сообщает прессслужба Энергоатома .

"В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду", - говорится в сообщении.

Энергоатом отметил, что раньше, когда температура зимой не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Если же температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, "на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы".