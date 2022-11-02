Ущерб от российской оккупации ЗАЭС превысил 28 млрд гривен
Ущерб от оккупации Запорожской атомной электростанции россиянами составляет уже более 28 млрд гривен
Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом"".
Специалисты ГП "НАЭК "Энергоатом"" провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений Компании, расположенных в городе Энергодар, разрушения и повреждения зданий и сооружений станции. По его результатам стоимость уничтоженных и поврежденных активов по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств - 27 804 млн грн", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС оккупантами, будет определен после демилитаризации станции и полной проверки.
- Оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
- Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.
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