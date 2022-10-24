Захватчики давят на работников ЗАЭС, чтобы они заключили контракты с Росатомом
Российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Так, в городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС.
"И дальше фиксируются факты оказания физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом", - говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.
- Ранее в Энергоатоме заявили , что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.
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