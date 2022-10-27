Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Учитывая отсутствие у так называемой второй армии мира какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения". Наиболее вероятно, что при отступлении противник, кроме массовой эвакуации , может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению им временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украиной территорий", – сказал Громов.

Он добавил, что, анализируя последние информационные вбросы России о "грязной бомбе", не исключается также взрывы на ЗАЭС.

"Целью провокации является окончательный вывод из строя АЭС и локальная техногенная катастрофа с обвинением во всем Украины. Даже прогнозируемые последствия катастрофы на ЗАЭС были предусмотрены россиянами с учетом направления ветра в западном направлении", - отметил бригадный генерал Алексей Громов.