"Путин – чудовище": звезда сериалов "Беверли Хилс" и "Волшебницы" отреагировала на ракетный удар врага по вокзалу Краматорска

Об этом актриса написала в Instagram.



"Это опустошает происходящее в Украине. Невинные мирные жители, которые становятся мишенью, когда они пытаются убежать или подходят за едой, садятся на велосипед. Целево. Руки связаны, пули в головы, женщины и дети изнасилованы, а затем убиты Если вы не знаете о зверствах, которые совершаются при руководстве Путина, то вам следует это осознать... Его солдаты, его наемники совершают ужасные акты военных преступлений.На гражданских.На детей.Путин - чудовище, и каждый, кто совершает подобные действия против мирного население, тоже ужасное", - написала Шеннен Догерти.



Также она добавила, что все небезразличные должны оказывать давление на свои правительства, чтобы они сделали больше.



"Поделитесь информацией, продолжайте говорить о происходящем. Пожертвуйте на гуманитарную помощь. Не закрывайте на это глаза, потому что лучше не быть свидетелем военных преступлений, не игнорируйте это, потому что чувствуете, что это не ваша проблема. Это проблема для всех нас" . Бог благословит вас всех. Господи, благослови Украину", - написала актриса.



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