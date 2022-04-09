"Путин – чудовище": звезда сериалов "Беверли Хилс" и "Волшебницы" отреагировала на ракетный удар врага по вокзалу Краматорска
Американская актриса Шеннен Догерти резко осудила преступный ракетный обстрел режимом Путина гражданского населения, пытавшегося выбраться из Краматорска, назвав такие действия военным преступлением и настоящим зверством
Об этом актриса написала в Instagram.
"Это опустошает происходящее в Украине. Невинные мирные жители, которые становятся мишенью, когда они пытаются убежать или подходят за едой, садятся на велосипед. Целево. Руки связаны, пули в головы, женщины и дети изнасилованы, а затем убиты Если вы не знаете о зверствах, которые совершаются при руководстве Путина, то вам следует это осознать... Его солдаты, его наемники совершают ужасные акты военных преступлений.На гражданских.На детей.Путин - чудовище, и каждый, кто совершает подобные действия против мирного население, тоже ужасное", - написала Шеннен Догерти.
Также она добавила, что все небезразличные должны оказывать давление на свои правительства, чтобы они сделали больше.
"Поделитесь информацией, продолжайте говорить о происходящем. Пожертвуйте на гуманитарную помощь. Не закрывайте на это глаза, потому что лучше не быть свидетелем военных преступлений, не игнорируйте это, потому что чувствуете, что это не ваша проблема. Это проблема для всех нас" . Бог благословит вас всех. Господи, благослови Украину", - написала актриса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы враги попали немного точнее, погибли бы 4000 человек. Президент США осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и обещает поддержку Украине. Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к миру после обстрела россиянами вокзала в Краматорске
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное