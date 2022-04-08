"Не имея смелости противостоять на поле боя, цинично уничтожают гражданских": Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "злом, которому нет предела"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска
Об этом он написал в Telegram.
"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации", - отметил президент.
Он сказал, что в результате обстрела уже около 30 погибших и около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.
"Российские изверги не бросают своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которому нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - подытожил Зеленский.
- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться с Донетчины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное