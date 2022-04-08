"Не имея смелости противостоять на поле боя, цинично уничтожают гражданских": Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "злом, которому нет предела"

Об этом он написал в Telegram.



"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации", - отметил президент.



Он сказал, что в результате обстрела уже около 30 погибших и около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.



"Российские изверги не бросают своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которому нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - подытожил Зеленский.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться с Донетчины.