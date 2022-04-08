Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске

Об этом Андрей Шевченко написал в своем Instagram.



"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизни невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель подряд... Остановить войну сейчас!", - написал Шевченко.





Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.

Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "не имеющим границ".

Мэр Краматорска предположил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.

В СНБО заявили, что РФ перекладывает на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.