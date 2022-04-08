Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к миру после обстрела россиянами вокзала в Краматорске
Об этом Андрей Шевченко написал в своем Instagram.
"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизни невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель подряд... Остановить войну сейчас!", - написал Шевченко.
- Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.
- Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "не имеющим границ".
- Мэр Краматорска предположил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.
- В СНБО заявили, что РФ перекладывает на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.
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