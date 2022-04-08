Об этом Джо Байден написал в Twitter.



"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", - написал президент США.

Он также пообещал, что США будут в дальнейшем помогать Украине в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь защитить свою землю.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности. С начала моей каденции Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание поставкам критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", – отметил Байден.