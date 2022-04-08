Ужасное злодеяние. Байден осудил ракетный удар по Краматорскому вокзалу
Президент США осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и обещает поддержку Украине
Об этом Джо Байден написал в Twitter.
"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", - написал президент США.
Он также пообещал, что США будут в дальнейшем помогать Украине в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь защитить свою землю.
"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности. С начала моей каденции Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание поставкам критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", – отметил Байден.
- Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.
- Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "не имеющим границ".
- Мэр Краматорска предположил , что если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.
- В СНБО заявили, что РФ переводит на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.
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