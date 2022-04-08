Если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек, - мэр Краматорска об обстреле вокзала

Об этом он сказал на брифинге в медиацентре "Украина".



"В 10:30 был мощный ракетный удар. Это была ракета с кассетными бомбами, которая взорвалась над вокзалом. В это время люди ждали первого поезда, он прибывает в 10:30 - 11:00. На вокзале было где-то 4 тыс. человек ", – сказал он.



Мэр напомнил, что Краматорск был хабом для эвакуации.



"Каждый день мы отправляли до восьми тысяч человек. Первое накопление людей происходило с 10 до 11 утра. Российские оккупанты намеревались уничтожить 4 тыс. человек. На 90% это женщины, пожилые люди и дети", - подчеркнул он.



Гончаренко сообщил, что в настоящее время погибших 30 человек, раненых до 100 человек, среди погибших - двое детей.



"Среди раненых есть люди без ноги, без руки. Считаю, что еще будут обращения, люди будут подходить с ранениями. Мы получили помощь из всех городов Донецкой области. 40 врачей было предоставлено, все они сейчас оперируют людей", - сказал мэр.



"Если бы оккупанты немного точнее попали в вокзал, погибли бы 4 тысячи человек. От этой ракеты должны были погибнуть все присутствующие. Это умышленный удар. Все знают, что Краматорск - центр эвакуации, до 8 тыс. человек в сутки отправляли. Сейчас переходим в другой режим", будем перевозить в более безопасные места, где будут подаваться поезда. Сегодня начинаем экстренно эвакуировать людей всем коммунальным и частным транспортом, ищем водителей, нужно 30-40 водителей, привлекаем всех желающих", - рассказал Гончаренко.



Он добавил, что враг намеревался повергнуть людей в панику и многих уничтожить.



"Конечная цель – это паника. Сделать так, чтобы все паниковали. Чтобы это усложнило эвакуацию", - подытожил он.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донецкой области, сообщают об около 39 погибших и более 100 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.