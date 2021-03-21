Уборка на Банковой будет стоить 100 тыс. грн, а не 2 млн, как говорят в ОП, - эксперт
Об этом сегодня, 21 марта 2021 года, заявил основатель волонтерской инициативы "Києве, мий!" Елисей Ходоловський, передает Еспресо.TV .
"Офис президента распространяет ложную информацию. Отмывание и уборка фасада здания Офиса президента (не считая замены стекла в дверях), будет стоить примерно 80 000 грн (восемьдесят тысяч) рублей, учитывая транспорт, бензин и амортизацию техники", - пояснил Ходоловський у себя на странице.
"Работы на 8-12 часов, не больше", - добавил волонтер.
Справка
Инициатива "Киев, мой!" на регулярной основе занимается толоками по уборке столицы.
Напомним, в ОП говорят о стоящих работ в 2 млн грн .
- Напомним, вечером в субботу, 20 марта, сотни людей собрались на площади перед президентским офисом . Акция в поддержку заключенного на 7 лет проукраинского Громадский активиста и видеоблоггер Сергея Стерненко, которому вчера исполнилось 26 лет, закончилась нанесенными краской повреждениями фасада, поджогом металлической таблички с надписью "Президент Украины" и разбивкой стекла в окнах и дверях первого этажа.
- Единственным задержанным за хулиганство является украинский писатель и издатель из Винницы, участник АТО-ООС норвежского происхождения Владислав Гранецький-Стафийчук (творческое псевдо - "Влад Сордо", позывной - "Змей"). Он до сих пор под стражей.
- Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на требование освободить Стерненко.
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