На акции ко дню рождения Стерненко задержали ветерана войны на Донбассе, писателя и издателя Власти Сорда

21 марта, 2021, 08:09

Митинг в поддержку заключенного общественного деятеля и видеоблоггера Сергея Стерненко, собранный в Киеве вечером 20 марта 2021 года, в его 26-й день рождения, на площади перед Офисом президента Украины, не обошелся без задержаний

Единственным известным пока задержанным, по данным организаторов митинга, является украинский писатель и издатель, участник АТО-ООС норвежского происхождения Влад Сорд, рассказывает Еспресо.TV .

Около полуночи полицейские доставили его в отделение на улице Московской (Печерск), а затем собирались перевезти в ИВС за Красным хутором.

"Меру пресечения скорее всего, выбирать в Печерском суде", - отмечается в сообщении телеграмм-канала Самозащита , созданном собратьями Стерненка.

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Обвиняют Сордо в хулиганстве. Вещественным доказательством служит изъятая у него одежда.

Как пишут в соцсетях, правоохранители считают, что Сорд разрисовывал краской вход в офис президента Владимира Зеленского.

Адвоката к Сорду не допускали. Тем, кто после событий на Банковой пришел на Москвоську поинтересоваться судьбой задержанного, ответили, что писателю предоставят государственного адвоката.

Справка

Влад Сорд - автор поэтических книг "Трансгрессий (и) я", "+++" (Три плюс) и сборника военно-мистических рассказов "Бездна".

Финалист Международной литературной премии им. А. Ульяненко, Книги года ВВС-2019 (длинный список).

Соучредитель и художественный редактор издательства "Дом Химер".

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