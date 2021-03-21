На акции ко дню рождения Стерненко задержали ветерана войны на Донбассе, писателя и издателя Власти Сорда
Единственным известным пока задержанным, по данным организаторов митинга, является украинский писатель и издатель, участник АТО-ООС норвежского происхождения Влад Сорд, рассказывает Еспресо.TV .
Около полуночи полицейские доставили его в отделение на улице Московской (Печерск), а затем собирались перевезти в ИВС за Красным хутором.
"Меру пресечения скорее всего, выбирать в Печерском суде", - отмечается в сообщении телеграмм-канала Самозащита , созданном собратьями Стерненка.
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Обвиняют Сордо в хулиганстве. Вещественным доказательством служит изъятая у него одежда.
Как пишут в соцсетях, правоохранители считают, что Сорд разрисовывал краской вход в офис президента Владимира Зеленского.
Адвоката к Сорду не допускали. Тем, кто после событий на Банковой пришел на Москвоську поинтересоваться судьбой задержанного, ответили, что писателю предоставят государственного адвоката.
Справка
Влад Сорд - автор поэтических книг "Трансгрессий (и) я", "+++" (Три плюс) и сборника военно-мистических рассказов "Бездна".
Финалист Международной литературной премии им. А. Ульяненко, Книги года ВВС-2019 (длинный список).
Соучредитель и художественный редактор издательства "Дом Химер".
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