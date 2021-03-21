Зеленский никак не отреагировал на требование освободить Стерненко. В ОП подсчитывают убытки от акции
21 марта, 2021, 12:24
По состоянию на первую половину дня воскресенья, 21 марта 2021 года, глава Украинского государства Владимир Зеленский пока не дал заявлений или комментариев по поводу многолюдного митинга-протеста с требованием немедленного освобождения осужденного до 7 лет лишения свободы общественного активиста и блогера Сергея Стерненко
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Зато Офис президента предоставил предварительную оценку размера материального ущерба, причиненного здания на столичной улице Банковая, 11.
"Повреждение здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн грн", - говорится в сообщении ОП .
- Напомним, вечером в субботу, 20 марта, сотни людей собрались на площади перед президентским офисом . Акция в поддержку Стерненко, которому вчера исполнилось 26 лет, закончилась нанесенными краской повреждениями фасада, поджогом металлической таблички с надписью "Президент Украины" и разбивкой стекла в окнах и дверях первого этажа.
- Единственным задержанным за хулиганство является украинский писатель и издатель из Винницы, участник АТО-ООС норвежского происхождения Владислав Гранецький-Стафийчук (творческое псевдо - "Влад Сорд", позывной - "Змей"). Он до сих пор под стражей.
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