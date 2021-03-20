Под Офисом президента проходит акция "Стерненко - волю". Фоторепортаж
20 марта, 2021, 19:51
В Киеве под Офисом президента проходит акция в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Акция на Банковой устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненко.
Активисты собираются у здания Офиса президента. Вокруг, расклеены много открыток со словами «Не слышишь? Увидишь!", "Свободу патриотам", "Все мы случайные прохожие".
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