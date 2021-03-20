 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПод Офисом президента проходит акция "Стерненко - волю". Фоторепортаж

Под Офисом президента проходит акция "Стерненко - волю". Фоторепортаж

В Киеве под Офисом президента проходит акция в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Акция на Банковой устроили в 26-й день рождения Сергея Стерненко.

Активисты собираются у здания Офиса президента. Вокруг, расклеены много открыток со словами «Не слышишь? Увидишь!", "Свободу патриотам", "Все мы случайные прохожие".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать