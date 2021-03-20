Следующим президентом Беларуси Лукашенко видит своего главного карателя Караева

20 марта, 2021, 21:35

Самопровозглашенный правитель Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал тех лиц, которые, по его мнению, смогут возглавить власть вместо него

Это скандальные экс-министры - внутренних дел Юрий Караев и здравоохранения Владимир Караник, передает Еспресо.TV .

С соответствующим заявлением Лукашенко выступил во время посещения города Гродно.

"Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня два человека моих здесь... Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор", - сказал Александр Лукашенко, указывая на Караева, который ныне его помощник по Гродненской области, и Караника, который сейчас возглавляет данную область.

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"Молодые. Новое поколение. Толковые, знающие цену этой стране", - охарактеризовал их 65-летний Лукашенко.

Осетину по этническому происхождению, рожденному в РФ Юрию Караеву, в свою очередь, исполнилось 54 года, Владимиру Каранику - 48.

Отрывок из выступления Лукашенко в пятницу, 19 марта 2021 года, разместил близок к его пресс-службе телеграмм канал Пул Первого .

Следует отметить, что Караев ушел из министерской должности после того, как попал под осуждение народа и иностранных государств как ответственный за силовой разгон мирных демонстраций и пытки задержанных по политическим соображениям, а Караник - после того как не справился с преодоление последствий пандемии коронавируса.

Напомним, Лукашенко пообещал белорусам нового президента , а действующего премьера Романа Головченко стали чаще показывать на белорусском государственном ТВ.

При этом народная президенткой Беларуси, признана миром победительница очередных выборов главы белорусского государства в августе 2021 Светлана Тихановська инициирует проведение "круглого стола" с участием власти и оппозиции. Для того чтобы он состоялся, белорусов просят голосовать онлайн .

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