"Просто наберитесь терпения": Лукашенко пообещал белорусам нового президента
Об этом бывший глава государства, незаконно узурпировавший власть после сфальсифицированных выборов 2020 года, сказал во время встречи с работниками предприятия "Молочный мир" в пятницу, 19 марта, передает государственное агентство БелТА.
"Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив, все поймете. А сейчас просто наберитесь терпения ", - призвал он присутствующих.
Накануне белорусский оппозиционер Светлана Тихановская предложила провести при международной поддержке общенациональное голосование по поводу целесообразности переговоров с режимом Лукашенко.
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