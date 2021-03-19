"Просто наберитесь терпения": Лукашенко пообещал белорусам нового президента

19 марта, 2021, 17:42

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил белорусов, что у них будут и другие президенты

Об этом бывший глава государства, незаконно узурпировавший власть после сфальсифицированных выборов 2020 года, сказал во время встречи с работниками предприятия "Молочный мир" в пятницу, 19 марта, передает государственное агентство БелТА.

"Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив, все поймете. А сейчас просто наберитесь терпения ", - призвал он присутствующих.

Накануне белорусский оппозиционер Светлана Тихановская предложила провести при международной поддержке общенациональное голосование по поводу целесообразности переговоров с режимом Лукашенко.

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