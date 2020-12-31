Что ждет Беларусь в 2021 году

10 января, 2021, 11:23

Дмитрий Добрый

Ситуация в наших северных соседей (не путать с северо-восточными) пока развивается подобно событиям в коммунистический Польше зимой 1981-1982 годов. Многолюдные акции и забастовки профсоюза "Солидарность", которая смогла вывести людей на улицы, но тогда еще не готова была брать власть, 13 декабря закончились внедрением военного положения и одетыми в мундиры телевизионными дикторами

Лидеров оппозиции изолировали, усилилась цензура и репрессии. До 89-го, когда в обмен на гарантии личной безопасности и под ударом экономического цунами власти впервые согласились на честный "круглый стол" и свободные выборы. Польша стала Польшей.

Но спокойным этот период не был. Начиная с 1982 года, тайная полиция похитила и закатрупила около 100 диссидентов, а попытки собираться на недозволенные митинги жестоко останавливали людоловы из милицейского спецподразделения "ЗОМО" (аналог Лукашенковское "ОМОНа").

Причина - выбранная "Солидарностью" тактика ненасильственного и преимущественно законопослушного давления на режим. Она всегда длительная и основывается на принципе "малой крови". Упор делается на просветительскую работу и ожидая благоприятного момента как внутри страны, так и извне.

Правда, момент этот может никогда и не наступить. Или же оппозиционные вожди его не заметят и не используют.

Однако "большой крови" вроде как не будет. Вроде как ... Такой как во время расстрелов, избиений и арестов польских рабочих, шахтеров и студентов в 1956, 1968, 1970, 1976 годах.

"Нормандский формат" по-белорусски

Подобно тому, похоже, мыслят и те несколько горизонтальных структур, занимающихся нынешней белорусской революцией. Они никуда не спешат и считают, что диктатура Лукашенко посипиться сама, стоит только лично объехать ведущие страны мира с просьбой ввести санкции и перекрыть официальному Минску предоставления займов, экспорт удобрений и нефтепродуктов.

Именно поэтому народный президент Беларуси, переводчица с английского и немецкого по специальности Светлана Тихановська за 5 месяцев пребывания в этом статусе посетила больше столиц, чем Александр Лукашенко за последние 26 лет своего непрерывного правления.

При этом ее размещенный в Вильнюсе штаб не слишком расстраивается из-за значительного сокращения количества участников еженедельных протестов и вынужденный перенос их проведения с проспектов и площадей во двор спальных массивов. Основную ставку они продолжают делать на международное признание новой, пока виртуальной демократической власти и поощрения иностранных партнеров государства Беларусь к тому, чтобы в тот или иной способ заставить де-юре нелегитимного главу государства уйти с должности. В частности называется Россия, называется Путин.

"Начиная с сентября, с первой встречи (Тихановськои - Авт.) с Эмманюэлем Макроном, речь шла о том, чтобы создать переговорную группу по Беларуси. Или переговорную площадку. Называлось несколько форматов и все эти форматы предусматривают в качестве западных государств, так и России. Макрон звонил Путину. Тогда они не договорились. Затем в деле Беларуси с Путиным разговаривала и Меркель. Сразу после встречи со Светланой Курц (федеральный канцлер Австрии Курц - Авт.) звонил Путину. Они обсуждали различные комбинации. Это может быть Нормандский формат, это может быть Будапештский формат. Здесь многое зависит от того, какие группы стран принимают участие в решении кризиса ", - говорит советник Тихановськои Франак Вячорка.

Чем потом благодарить демократически Западу, понятно. Согласием на многомиллиардные инвестиции, на приватизацию, на отказ от тотального распределения и командно-административной экономической системы, согласием на присутствие западного капитала, на реформы, на учет мнений Брюсселю, Берлину и Парижу. Но чего потребует Кремль и на что с его своеобразного геополитического меню готовы согласиться противники Лукашенко? На программу "минимум" в виде финского варианта - членство в ЕС без членства в НАТО? Или на программу "максимум" с креатурами ФСБ-гру- "Газпрома" -ВТБ-РПЦ и высших ступенях? И почему, собственно, оппозиция так старательно избегает вопроса о том, а что такого они не прочь предложить Москве, рассчитывая на ее содействие и помощь?

"Мы готовимся к весне"

Силовые органы тоже не сидят сложа руки. Они хотят окончательно зачистить протестное поле за счет одного очень опасного для общества законодательного нововведения - уголовная ответственность за национальный бело-красно-белый флаг или украшений соответствующей цветовой гаммы. Сейчас по БЧБ дают административный арест или штраф. Людей это никоим образом не останавливает.

Поэтому в пропрезидентских медиа развернута кампания по подготовке общественного мнения к принятию посвященного «нацистской символике» закона. Депутаты карманного парламента, разрешена наука, Администрация президента и зависящие от нее политологи повторяют одни и те же слова о "недопустимости героизации" коллаборационистов времен Второй мировой войны, забывая в то же время что выдающийся белорусский общественный и политический деятель Клавдий Оч-Душевський создал БЧБ-флаг задолго до войны Гитлера со Сталиным, и его самого все равно заключали что нацисты, коммунисты. Не будет распространяться, конечно, действие нового закона и на российские дипломатические представительства и миссии. Хотя вывешен на них триколор использовался "Русской освободительной армией" генерала Власова.

Историческая правда режим Лукашенко не касается. Там занимаются подменой понятий и ссылаются на передовой опыт ФРГ, где за свастику и нацистскую атрибутику, действительно, серьезно наказывают.

"Как в Германии, появился ты с этим флагом - все, 5-10 лет", - заявляет на телеканале "Беларусь 1" ведущий политтехнолог самопровозглашенного президента Алексей Дзермант. Тот самый Дзермант, который, кроме того, отвечает на ТВ за распространение антиукраинской пропаганды.

Полный запрет всего бело-красно-белого, безусловно, потребует чего-то похожего на военное положение де-факто. Может, и не с танками на улицах, как 38 лет назад в Польше, но с новым широкомасштабным конвейером политически мотивированных расправ. Значительно шире, чем до сих пор.

"Мы готовимся к весне. Знаем, как будет развиваться ситуация. Действовать будем жестко. Справедливо. Но жестко. Будем готовиться к горячей войны, не исключаем и такого варианта событий под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет 1,5-2 года" - не скрыто запугивает население председатель КГБ Республики Беларусь генерал-лейтенант Иван Тертелю.

"Самое покорное население в мире", - говорит в свою очередь о белорусах экс-министр внутренних дел Юрий Караев, на чьей совести жизни первых жертв революции.

Будет ли оно и дальше "покорнейшим"? Или вместо перейдет к более решительным форм и методов борьбы?

Многое зависит от того, насколько глубоко несколько оппозиционно-эмиграционных центров переосмыслят опыт последних месяцев. Ведь главные тактические просчеты и недостатки подготовительного этапа лежат на поверхности:

- Духовенство почему-то находится в стороне уличной жизни. Есть обращения, благословение и наставление к обеим сторонам противостояния, есть даже анафема Лукашенко от Белорусской автокефальной православной церкви, однако мы не видим священников и монахов впереди протестующих, а храмы до сих пор не используются для защиты и убежища демонстрантов, особенно пострадавших.

- Оппозиция толком не работает с госслужащими. Из них один только посол в Словакии Игорь Лещеня перешел на сторону народа. Их резиденции не пикетируют, им не пишут SMS и открытых писем, им не задают неудобных вопросов, к не приходят на прием с прямой трансляцией на Facebook или YouTube.

- План общенациональной забастовки провалился, поскольку нет фонда выплаты компенсаций бастующим. На всех нуждаться в поддержке, конечно же, средств не хватит. Однако, стоит прежде всего позаботиться о сотрудниках критических в плане валютных поступлений предприятия и позаботиться о них. Остальные же за день-другой присоединятся.

- Замечательная идея с "народными посольствами" альтернативными ячейками белорусской жизни за границей так и осталась идеей.

- Руководство протестами представлено разнородными, конкурирующими группами, тогда как вопрос создания единого оппозиционного правительства и парламента просто перезрел. Данный шаг является прежде всего символическим, но он бы ускорил процессы, повысил бы их эффективность и усилил бы доверие со стороны народа.

Если такие уроки и в дальнейшем будут оставаться не усвоены, появится запрос на принципиально других оппозиционеров. Они не будут выходить с флажками и шариками, а заходить в помещения органов государственной власти, телецентры и на склады с оружием и боеприпасами. Тем более, что определяющим двигателем протестов в Беларуси является непредсказуемое поведение Лукашенко, чьи поступки становятся все более опасными.

Преданные присяге белорусы с погонами, как известно, объединились в инициативу BY-POL, сосредоточенную пока на распространении в сети компромата на наиболее одиозных карателей. Ими же начато формирование "основы будущих правоохранительных органов".