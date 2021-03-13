Белорусского премьера Головченко стали чаще показывать на ТВ
Этого не исключает независимый белорусский канал Белсат , передает Еспресо.TV .
"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение. Однако можем рассказать вам вот о каком свое наблюдение: в последнее время Лукашенко стал сдержаннее в своих высказываниях, а Головченко стал чаще фигурировать в СМИ", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Что ждет Беларусь в 2021 году
При этом Головченко озвучивает выгодные Лукашенко пропагандистские утверждения о якобы улучшении белорусской экономики.
Справка
Роман Александрович Головченко родился 10 августа 1973 года в Минской области. Этнический белорус.
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности "международные отношения". Позже также получил диплом по экономике.
Работал в аппарате Лукашенко (Администрация президента, Государственный секретариат Совета Безопасности), генпрокуратуре, ВПК, а также советником в посольстве в Польше и послом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Подается государственными медиа Беларуси как "сильный экономист".
- Напомним, политтехнологи из ФСБ, "ДНР" и оккупированного Крыма создали в Беларуси партию "Союз".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти