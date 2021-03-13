Белорусского премьера Головченко стали чаще показывать на ТВ

13 марта, 2021, 09:21

Нынешнего премьер-министра Беларуси Романа Головченко могут готовить на место самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Этого не исключает независимый белорусский канал Белсат , передает Еспресо.TV .

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение. Однако можем рассказать вам вот о каком свое наблюдение: в последнее время Лукашенко стал сдержаннее в своих высказываниях, а Головченко стал чаще фигурировать в СМИ", - отмечается в сообщении.

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При этом Головченко озвучивает выгодные Лукашенко пропагандистские утверждения о якобы улучшении белорусской экономики.

Справка

Роман Александрович Головченко родился 10 августа 1973 года в Минской области. Этнический белорус.

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности "международные отношения". Позже также получил диплом по экономике.

Работал в аппарате Лукашенко (Администрация президента, Государственный секретариат Совета Безопасности), генпрокуратуре, ВПК, а также советником в посольстве в Польше и послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подается государственными медиа Беларуси как "сильный экономист".

Напомним, политтехнологи из ФСБ, "ДНР" и оккупированного Крыма создали в Беларуси партию "Союз".

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