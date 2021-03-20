 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирУже более полумиллиона белорусов проголосовали за переговоры власти и оппозиции

Уже более полумиллиона белорусов проголосовали за переговоры власти и оппозиции

По состоянию на 20 марта 2021 года в пользу проведения "круглого стола" с участием самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко с одной стороны и проводников оппозиции - с другой высказались 570 тыс. человек

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Голосование в формате онлайн происходит ссылке .

Читайте также: Что ждет Беларусь в 2021 году

Народная президентка Беларуси Светлана Тихановська, которая выступила инициатором переговоров с Лукашенко, разместила инструкцию о том, как помочь проголосовать пожилым людям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать