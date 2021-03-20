Уже более полумиллиона белорусов проголосовали за переговоры власти и оппозиции

20 марта, 2021, 18:30

По состоянию на 20 марта 2021 года в пользу проведения "круглого стола" с участием самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко с одной стороны и проводников оппозиции - с другой высказались 570 тыс. человек