Уже более полумиллиона белорусов проголосовали за переговоры власти и оппозиции
20 марта, 2021, 18:30
По состоянию на 20 марта 2021 года в пользу проведения "круглого стола" с участием самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко с одной стороны и проводников оппозиции - с другой высказались 570 тыс. человек
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Голосование в формате онлайн происходит ссылке .
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Народная президентка Беларуси Светлана Тихановська, которая выступила инициатором переговоров с Лукашенко, разместила инструкцию о том, как помочь проголосовать пожилым людям.
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