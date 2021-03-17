"Я не могу брать Вовка и тащить его в суд, потому что это будет преступление": Венедиктова о деле ОАСК

17 марта, 2021, 15:12

17 февраля Ирина Венедиктова прокомментировала состояние дел в отношении судей ОАСК и его председателя Павла Вовка в связи с подозрением о захвате ими власти в стране

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV

Один из репортеров попросил Венедиктову прокомментировать ситуацию с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, который пропустил заседание по избранию ему меры пресечения 6 раз подряд .Он заметил, что сейчас следствие по захвату власти со стороны ОАСК приостановлено и поинтересовался, сколько продлится такое положение вещей.

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"Все считают, что если кого-то нельзя куда-то притащить - виновата Венедиктова. Она должна взять и кого-то куда-то тащить, да?" - отметила генеральный прокурор.

Она отметила, что может поступалть только в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального кодекса.

"Статья 19 Конституции четко говорит - то, что тебе написано - ты можешь; что не написано - это преступление. Поэому я не могу брать Вовка и тащить его в суд", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что продлила следствие сроком до года.

"Будет ли оно (следствие, - ред.) эффективным - не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Понимаю, что всем не нравится судья Вовк. И ОАСК всем не нравится. Ну так а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях нравится - не нравится. Я могу жить только в категориях законно - незаконно", - добавила Венедиктова.

По ее словам, детективы НАБУ часто приносят ей ходатайство об открытии дел на судей без сопроводительных материалов досудебного расследования.

"Мне материалы должны подать вместе с ходатайствами. Мне месяц не дают материалы по ОАСК. Я подаю материалы в ВСП на основании рапорта Грищука, который тогда исполнял обязанности главы САП. Это нормально?" - подчеркнула Ирина Венедиктова.

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Она добавила, что Высший совет правосудия - законный орган, и когда он делает предписание об устранении недостатков на документах и возвращает их, в частности по делу Вовка и ОАСК, все обязаны выполнять эти предписания.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

15 января ВАКС продлил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.

Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд. Это решение принималось пять раз.

Отметим, 17 февраля Высший совет правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак

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