"Пленки Вовка": председатель ОАСК отказался получать ходатайство об отстранении от должности, - НАБУ
2 февраля, 2021, 18:10
Подозреваемый председатель Окружного административного суда города Киева Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Утром 1 февраля Вовк в который раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился в НАБУ по повестке о вызове", - говорится в сообщении.
По информации, "НАБУ довело до его сведения содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога".
- 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта.
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