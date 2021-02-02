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Espreso.tvОбщество"Пленки Вовка": председатель ОАСК отказался получать ходатайство об отстранении от должности, - НАБУ

"Пленки Вовка": председатель ОАСК отказался получать ходатайство об отстранении от должности, - НАБУ


фото: fb
Подозреваемый председатель Окружного административного суда города Киева Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Утром 1 февраля Вовк в который раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился в НАБУ по повестке о вызове", - говорится в сообщении.

По информации, "НАБУ довело до его сведения содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога".

  • 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта.

 

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