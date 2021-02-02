"Пленки Вовка": председатель ОАСК отказался получать ходатайство об отстранении от должности, - НАБУ

2 февраля, 2021, 18:10

Подозреваемый председатель Окружного административного суда города Киева Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Утром 1 февраля Вовк в который раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился в НАБУ по повестке о вызове", - говорится в сообщении.

По информации, "НАБУ довело до его сведения содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении него меры пресечения в виде залога".