Высший совет правосудия наказывает судей ВАКС за определенные решения, - Сытник

28 января, 2021, 14:13

Высший совет правосудия наказывает судей Высшего антикоррупционного суда, которые принимают решения по делам, где следствие ведет Национальное антикоррупционное бюро

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ .

"Заработал Антикоррупционный суд. К сожалению, мы видим, что тех судей, которые принимают решения, сразу тянут наверх и начинается наказания. Это фактор риска. Пока мы видим, что судьи с этим справляются, но увидим, как будет в дальнейшем. Потому что реформирование ВРП - это одно из требований МВФ ", - сказал он.

По мнению Сытника, остается риск, что Конституционный Суд признает неконституционным закон "О Высшем антикоррупционный суд".