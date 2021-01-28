Высший совет правосудия наказывает судей ВАКС за определенные решения, - Сытник
28 января, 2021, 14:13
Высший совет правосудия наказывает судей Высшего антикоррупционного суда, которые принимают решения по делам, где следствие ведет Национальное антикоррупционное бюро
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ .
"Заработал Антикоррупционный суд. К сожалению, мы видим, что тех судей, которые принимают решения, сразу тянут наверх и начинается наказания. Это фактор риска. Пока мы видим, что судьи с этим справляются, но увидим, как будет в дальнейшем. Потому что реформирование ВРП - это одно из требований МВФ ", - сказал он.
По мнению Сытника, остается риск, что Конституционный Суд признает неконституционным закон "О Высшем антикоррупционный суд".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-