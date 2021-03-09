ВАКС шестой раз позволил принудительно доставить главу ОАСК Вовка в суд

9 марта, 2021, 14:58

Высший антикоррупционный суд в шестой раз принял решение о принудительной доставке председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения

Об этом в ВАКС сообщили в комментарии Интерфакс-Украина .

"Судья Вовк в очередной раз не явился на заседание. Принято еще одно решение о его принудительной доставке, заседание назначено на 15 марта", - отметили в суде.

Ранее ВАКС пять раз принимал решение о принудительной доставке Вовка.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.

Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд. Так, решение принимались пять раз.

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