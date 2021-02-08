"Пленки ОАСК": председатель суда Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе на заседание незаконным
Об этом он написал в Facebook.
"Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно. Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственна НАБУ, а следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. Во-вторых, в производстве по "захвату власти" в делах Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания", - отметил Вовк.
Вовк добавил, что не станет выполнять решения суда, "ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона".
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 15 января ВАКС продлил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
- Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
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Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе на заседание председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
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