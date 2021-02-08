"Пленки ОАСК": председатель суда Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе на заседание незаконным

8 февраля, 2021, 09:25

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно. Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственна НАБУ, а следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. Во-вторых, в производстве по "захвату власти" в делах Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания", - отметил Вовк.

Вовк добавил, что не станет выполнять решения суда, "ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона".