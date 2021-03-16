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Медведчук обжаловал введение санкций против него в Верховном суде

Лидер ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина обжаловал указ президента Владимира Зеленского о введении в силу решения СНБО о санкциях в отношении него

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Иску присвоили регистрационный номер дела № 9901/73/21.

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16 марта поступил иск, которым оспаривается указ о применении санкций, а именно пункт, согласно которому применены санкции к истцу Виктору Медведчуку.

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