Медведчук обжаловал введение санкций против него в Верховном суде
16 марта, 2021, 19:02
Лидер ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина обжаловал указ президента Владимира Зеленского о введении в силу решения СНБО о санкциях в отношении него
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Иску присвоили регистрационный номер дела № 9901/73/21.
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16 марта поступил иск, которым оспаривается указ о применении санкций, а именно пункт, согласно которому применены санкции к истцу Виктору Медведчуку.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
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