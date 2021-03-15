"Досадное совпадение": Разумков об отсутствии на заседании СНБО

15 марта, 2021, 12:51

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заседание СНБО перенесли после того как он согласовал рабочую поездку в Хмельницкую область

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

Журналистка спросила Разумкова, планирует ли тот новые идрядження перед очередным заседанием СНБО. На это Разумков отметил, что не планирует. По его словам, он был уверен, что заседание пройдет в пятницу, поэтому спланировал рабочую поездку в Хмельницкую область.

"Даже письма были на пятницу с приглашением прибыть на Совет национальной безопасности и обороны", - прокомментировал он неявку на Совбез.

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"Если вы посмотрите на сайт Верховной Рады, то во вторник была информация, что мы едем в Хмельницкую область. Распоряжение о командировке было подписано, если не ошибаюсь, в прошлую пятницу. Поэтому это точно не связано с тем, что должно было проходить СНБО, наоборот - я говорил с секретарем СНБО и спрашивал его: "пятница? Точно пятницу? "Поэтому в четверг была командировка", - заявил Дмитрий Разумков.

Он добавил, что в пятницу, 12 марта, находился на рабочем месте в Киеве.

"Я надеюсь, что таких досадных совпадений, что заседание будет переноситься, не будет", - отметил спикер парламента.

Напомним, Дмитрий Разумков был единственным членом СНБО, который воздержался при голосовании за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина".

Позже он пропустил заседание, где принимали решение о национализации " Мотор Сичи " и проведения проверки в Донецкоблгазе

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