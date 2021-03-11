СНБО поручил провести проверку Донецкоблгаза и в случае нарушений вернуть компанию государству, - Данилов

11 марта, 2021, 17:29

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, причиной проверки Донецкоблгаза стало отключение от теплоснабжения жителей области

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на пресс-конференции по результатам заседания органа, передает Еспресо.TV .

По словам Данилова, СНБО поручил провести проверку компании Донецкоблгаз.

"Восьмой вопрос касался Донецкоблгаза. Вы знаете, что там по непонятным причинам владельцы решили отключить население от теплоснабжения, отключить от газа... Через исследование, проведенное в аппарате нацбезопасности и обороны Украины, выяснилось, что владельцем Донецкоблгаза являются две компании, зарегистрированные в Гонконге. В случае выявления нарушений, Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления", - отметил секретарь Совбеза.

Отметим, по информации председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко владельцев Донецкоблгаза связывают с "младоолигархом" времен Януковича Сергеем Курченко.

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