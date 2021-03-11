Данилов: "Мотор Сич" вернут украинскому народу

11 марта, 2021, 17:20

На сегодняшний день принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, сообщает Еспресо.TV .

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства законным конституционным способом в ближайшее время", - заверил секретарь СНБО.

По его словам, вопросы о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом" оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятиями", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

Напомним, 28 января Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, пытавшуюся приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".

31 января СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".

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