"Если кто-то подозревается в терроризме, должны быть подозрения и задержания": Разумков объяснил, почему не голосовал за блокирование каналов Медведчука

11 марта, 2021, 09:30

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина"

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.

"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной Рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю ", - отметил Разумков.

Он отметил, если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то по закону должны быть подозрения и задержания.

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"Дополнительной информации не было. Я перечень документов обозначил. И опять же, вторая составляющая. Мы говорим, что это даже не финансирование терроризма. Если мы говорим по закону о санкциях, это вопрос, связанный с террористической деятельностью. В том числе и финансирование, но это более широкий пункт. Если мы как законопослушные граждане понимаем, что кто-то подозревается в терроризме, то должны быть дальнейшие действия, связанные с непосредственной работой правоохранительных органов, - это подозрения и задержания. Ну, извините, когда в нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не о персоналиях, я о подходах. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход ", - добавил спикер парламента.

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