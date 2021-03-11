"Если кто-то подозревается в терроризме, должны быть подозрения и задержания": Разумков объяснил, почему не голосовал за блокирование каналов Медведчука
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
По его словам, первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.
"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной Рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю ", - отметил Разумков.
Он отметил, если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то по закону должны быть подозрения и задержания.
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"Дополнительной информации не было. Я перечень документов обозначил. И опять же, вторая составляющая. Мы говорим, что это даже не финансирование терроризма. Если мы говорим по закону о санкциях, это вопрос, связанный с террористической деятельностью. В том числе и финансирование, но это более широкий пункт. Если мы как законопослушные граждане понимаем, что кто-то подозревается в терроризме, то должны быть дальнейшие действия, связанные с непосредственной работой правоохранительных органов, - это подозрения и задержания. Ну, извините, когда в нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не о персоналиях, я о подходах. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход ", - добавил спикер парламента.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Министр культуры Александр Ткаченко заявил , что представители пидсанкцийних телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг" Новости "с капиталом 100 грн.
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26 февраля в Кассационный административного суда Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым оспаривается указ президента Владимира Зеленского по применению санкций.
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