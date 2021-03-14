Зеленский vs Разумков. Спикера Рады не взяли в политсовет "Слуги народа"

14 марта, 2021, 12:53

Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову не нашлось места в политическом совете президентской партии "Слуга народа". Руководитель политсилы объяснил причину

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" в связи с личной занятостью на должности спикера парламента, заявил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге после внеочередного съезда упомянутой политсилы, который состоялся в субботу, 13 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе", отметил лидер СН.

К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой ", - приводит слова Корниенко агентство Интерфакс-Украина .

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Однако, по словам лидера фракции и новоназначенного главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамия , желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными.

При этом следует отметить, что в политсовет СН вошли некоторые министры правительства Дениса Шмыгаля, а президент Владимир Зеленский (как и Разумков, собственно) выступал на вчерашнем съезде с программным вступительным словом . Шмыгаль тоже присутствовал на съезде.

Как отметил Арахамия, работа в политсовете "не потребует много времени", поэтому он считает, что у министров, которые вошли в ее состав, "не будет проблем с этим".

Справка

Некоторые политологи считают, что Разумков находится в определенной оппозиции к Зеленскому и его команде. Представленное им направление внутри СН аналитики определяют как мягкое пророссийское.

Иногда их скрытое противостояние выходит наружу.

В конце февраля, после закрытия по решению СНБО, телеканалов кума Путина Виктора Медведчука аппарат ВРУ с согласия Разумкова выдал фракции ОПЗЖ подписные листы для начала процедуры импичмента Зеленского.

По данным LB.ua , президент на это обиделся и встретился со спикером парламента.

"Договорились о перемирии и нейтралитете. На какое время - вопрос философский", - отметила по этому поводу шеф-редактор издания Соня Кошкина.

Во время президентских выборов 2019 года, победу на которых одержал Зеленский, его партию "Слуга народа" возглавлял Разумков.

До этого Дмитрий Разумков был в "молодежке" Партии регионов и помогал Сергею Тигипко.

Его отец - покойный ныне Александр Разумков - работал советником президента Леонида Кучмы.

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