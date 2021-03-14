Дубинского сняли с председательства над столичными "слугами" и хотят выгнать из партии. Сам он говорит о «рейдерстве»

14 марта, 2021, 14:26

Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции в воскресенье, 14 марта 2021 года, переизбрали председателя организации

Внефракционного нардепа Александра Дубинского на должности заменил фракционный народный депутат из депутатского корпуса "Слуги народа" в ВР Андрей Мотовиловец (номер в партийном списке - 93), передает Еспресо.TV .

"Партийцы поставили вопрос о дальнейшем пребывании его (Дубинского, - ред.) в должности главы областной организации и обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам. На конференции члены организации приняли решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов новым председателем Киевской партийного ячейки стал Андрей Мотовиловец ", - говорится в Прессрелизе " слуг ".

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Члены организации считают, что Дубинский соответственно не может входить в созданный Национальный совет общин.

"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - добавили в пресс-службе.

В то же время Александр Дубинский созвал 14 марта "экстренную конференцию совета Киевской областной организации политической партии " Слуга народа ", на которую прибыли преданные ему партийцы.

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На встрече речь шла о "мошеннических и аферистичных схемах, применяемых отдельными функционерами ЧП " СН " с использованием изменений в устав партии, принятых 13.03.2021, с целью смены руководителя Киевской областной организации, очередных провокаций против председателя Киевской областной организации".

Эта партконференция столичных "слуг" взамен выразила "доверие главе Киевской областной организации Александру Дубинскому", информирует он через свой фейсбук.

Справка

39-летний внефракционный народный депутат, в прошлом член парламентской фракции СН Александр Дубинский считается близким к миллиардеру Игорю Коломойскому. Недавно они вместе попали под санкции США.

Дубинский отстаивал интересы Коломойского во время процессов вокруг "Приватбанка".

Также он известен из-за связей с экс-заместителем главы Администрации президента Януковича и юристом Андреем Портновым и ряда скандальных заявлений и высказываний. Например, приветствие "Слава Украине!" он назвал "нацистским".

Основатель и неформальный лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, выступая на съезде в субботу, 13 марта, заявил о необходимости "очистки команды от засланных казачков и случайных людей".

Перед этим Зеленский настоял на исключении Дубинского из состава фракции СН в ВР.

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