На съезде "Слуги народа" названа самая главная проблема партии
Об этом руководитель Украинского государства заявил на открытии IX партийного съезда "Слуги народа", который проходит сегодня, 13 марта 2021 года, в Киеве, передает Еспресо.TV .
"Партия" Слуга народа "начинает сегодня новый период", - подчеркнул президент.
"Мы, вы, повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше", - сказал Зеленский.
Читайте также: Оксана Забужко: Зеленский здесь на гастролях. Он не знает страны и не чувствует ее
"Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки, или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов, активистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас. Хотя, я верю, что таких людей здесь сегодня нет, а значит все получится ", - добавил Владимир Зеленский .
Чуть позже он снова вернулся к необходимости единства внутри партии "Слуга народа".
"Мы никогда не сделаем нашу Украину единственной, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещей, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести", - призвал своих нардепов Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти