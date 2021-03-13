На съезде "Слуги народа" названа самая главная проблема партии

13 марта, 2021, 13:00

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, основателя и почетного главы политической партии "Слуга народа", при поддержке которой он шел сам и вел свою команду на последние президентские, парламентские и местные выборы, больше всего "слугам" грозит отсутствие единства. В частности, в принципиальных вопросах

Об этом руководитель Украинского государства заявил на открытии IX партийного съезда "Слуги народа", который проходит сегодня, 13 марта 2021 года, в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Партия" Слуга народа "начинает сегодня новый период", - подчеркнул президент.

"Мы, вы, повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше", - сказал Зеленский.

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"Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки, или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов, активистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас. Хотя, я верю, что таких людей здесь сегодня нет, а значит все получится ", - добавил Владимир Зеленский .

Чуть позже он снова вернулся к необходимости единства внутри партии "Слуга народа".

"Мы никогда не сделаем нашу Украину единственной, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещей, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". И вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести", - призвал своих нардепов Зеленский.

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