"Слуга народа" назвала состав новосозданного политсовета партии

13 марта, 2021, 15:20

В "Слуге народа" обнародовали имена членов новосозданного политического совета партии

Об этом сообщает Укринформ.

Партия "Слуга народа" выбрала членов нового руководящего органа на внеочередном съезде в субботу, 13 марта, в Киеве.

Среди членов политсовета оказались пять членов правительства - министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, в состав политсовета "Слуги народа" вошли Артем Культенко, Андрей Задорожный, Игорь Кривошеев, Роман Каптелов, Юлия Гришина, Анатолий Остапенко, Елена Шуляк, Андрей Мотовиловец, Галина Янченко, Вадим Слюсарев, Вячеслав Медяник, Александр Мережко, Андрей Вторник, Ольга Коваль, Роман Грищук, Артем Дубнов, Михаил Радуцкий, Марьяна Безуглая, Никита Потураев, Юрий Федоренко, Андрей Костин, Галина Третьякова, Виталий Безгин, Владимир Федоренко, Олег Синегубов, Александр Самойленко, Александр Скичко, Павел Кириленко, Евгения Кравчук, Марина Бардина, Андрей Клочко, Руслан Стефанчук, Андрей Герус, Вадим Галайчук, Юрий Аристов, Давид Арахамия, Александр Санченко, Елена Говорова, Лилия Пашина, Максим Ткаченко, Андрей Холодов, Сергей Бунин, Александр Ковальчук, Роксолана Пидласого, Александр Качура, Дмитрий Костюк, Людмила Буймистер, Николай Тищенко, Владлен Неклюдов, Никита Баня, Дмитрий Налетов, Юрий Кисель, Михаил Присяжнюк, Георгий Зантарая, Виктория Бурдукова.

В общем в политсовет будет входить 73 человека. Его состав впоследствии доукомплектуют.

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