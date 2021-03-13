Дубинского, несмотря на санкции США, избрали в новое руководство "Слуги народа"

13 марта, 2021, 17:50

Народный депутат Александр Дубинский, против которого США ввели санкции, вошел в новый руководящий орган партии "Слуга народа" - Национальный совет громад

Об этом сообщает Укринформ.

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, на внеочередном съезде политсилы Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совет громад.

Корниенко добавил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

В частности, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.

Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

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