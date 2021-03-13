Дубинского, несмотря на санкции США, избрали в новое руководство "Слуги народа"
Об этом сообщает Укринформ.
По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, на внеочередном съезде политсилы Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совет громад.
Корниенко добавил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
В частности, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.
Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.
- Напомним, 13 марта на внеочередном съезде "Слуги народа" выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- В "Слуге народа" обнародовали имена членов новосозданного политического совета партии.
- Председателем новосозданного политического совета партии "Слуга народа" был избран Давид Арахамия.
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